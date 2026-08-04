Avante escolhe o escritor e psiquiatra Augusto Cury como candidato à Presidência

O partido Avante oficializou a candidatura do escritor e psiquiatra Augusto Cury à Presidência da República nas Eleições 2026. A confirmação ocorreu na noite desta segunda-feira (3), durante a convenção nacional da legenda, realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O nome para a composição da vaga de vice-presidente na chapa permanece em aberto.

Em seu discurso direcionado a filiados e dirigentes partidários, Cury defendeu reformulações no modelo de governança do país. O candidato declarou que, caso seja eleito, apresentará uma proposta para a implementação do semipresidencialismo no Brasil. Pela proposta, a Presidência da República ficaria encarregada de diretrizes estratégicas, enquanto a gestão executiva direta do governo passaria a ser exercida por um primeiro-ministro.

Negociações partidárias e prazos eleitorais

Durante o evento, Augusto Cury também abordou o andamento das articulações políticas com outros partidos. O candidato revelou que as tratativas para uma eventual aliança com o pré-candidato do partido Novo à Presidência, Romeu Zema, não evoluíram, estando a possibilidade de coligação entre as duas siglas praticamente descartada.

A oficialização do Avante ocorre na reta final do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para a realização de convenções partidárias, que se encerra nesta quarta-feira (5). Já o limite para o registro oficial de todas as candidaturas perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai até o dia 15 de agosto.