Bolsonaro admite posse de arma na prisão domiciliar e alega defesa da família: “Tinha três mulheres em casa”

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal nesta terça-feira (23), o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu ser o dono da pistola Glock 9mm apreendida na semana passada. Atualmente em prisão domiciliar humanitária, Bolsonaro justificou a manutenção da arma em sua residência afirmando que “tinha três mulheres em casa” e “não podia ficar desarmado”.

O caso ganhou novos desdobramentos nesta quarta-feira (24), quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR). Moraes pediu que o órgão avalie se o episódio configura falta grave por posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física alheia, o que poderia impactar a manutenção do regime domiciliar.

A defesa do ex-presidente, representada pelo advogado Paulo Cunha Bueno, minimizou o impacto da apreensão. Segundo Bueno, as medidas cautelares impostas a Bolsonaro não previam a entrega de suas armas.

Versão da defesa e detalhes da apreensão

O depoimento durou cerca de cinco minutos. Segundo a defesa, Bolsonaro explicou que acionou um militar do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável por sua segurança, apenas para que ele testasse o funcionamento da pistola, que apresentava falhas. Ele negou ter ordenado que o militar retirasse o armamento do condomínio para conserto.

A arma acabou apreendida por policiais civis durante uma blitz, guardada no carro do próprio militar do GSI. O motivo da apreensão foi a ausência do certificado de registro obrigatório no momento do transporte.

Potenciais consequências jurídicas

De acordo com investigadores da Polícia Civil, o caso pode seguir por dois caminhos jurídicos: