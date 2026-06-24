Greve nacional dos garis é suspensa após dois dias; categoria mantém foco no piso salarial

A greve nacional dos garis e coletores de lixo foi suspensa na noite desta terça-feira (23), após dois dias de braços cruzados. A decisão foi tomada em consenso durante uma reunião entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços da CUT (Contracs-CUT) e a Comissão Nacional de Greve dos Garis e Margaridas.

As entidades reforçaram, em nota oficial, que a interrupção do movimento foi um ato de “suspensão responsável”. A categoria enfatiza que a pausa não significa abrir mão da pauta principal: a aprovação do PL 4.146/2020. O projeto de lei busca o reconhecimento da essencialidade da profissão, além de garantir:

Piso salarial nacional fixado em R$ 3.036;

fixado em R$ 3.036; Mais dignidade e valorização profissional;

Melhores condições de trabalho para a categoria.

Impacto nacional e mobilização no Espírito Santo

Iniciada na segunda-feira (22), a mobilização ganhou força e atingiu, além da Grande Vitória, outras seis capitais brasileiras: Brasília, São Luís, Maceió, Cuiabá, Salvador e Natal, além de dezenas de municípios pelo interior do país.

No Espírito Santo, a tarde de terça-feira foi marcada por uma caminhada dos trabalhadores da limpeza urbana da Grande Vitória até o Palácio Anchieta, sede do governo estadual, reforçando a pressão pelo piso salarial.

Próximos passos

Com a recomendação nacional de suspensão, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Serviços Similares no Estado do Espírito Santo (Sindilimpe-ES) informou que já iniciou um circuito de conversas com as bases. Entre a noite de terça (23) e a manhã desta quarta-feira (24), representantes sindicais dialogam com os trabalhadores de diferentes turnos na Grande Vitória e no interior para definir os rumos locais do movimento.