R$ 50 Milhões em Obras: Cariacica celebra aniversário com megapacote de infraestrutura e educação

Em celebração ao marco histórico de seus 136 anos de emancipação política, o município de Cariacica recebeu um expressivo pacote de investimentos do Governo do Estado, totalizando quase R$ 50 milhões. O anúncio foi realizado nesta quarta-feira (24) pelo governador Ricardo Ferraço durante uma agenda solene na cidade, que incluiu o ato simbólico da transferência da Capital do Estado para o município. Os recursos serão integralmente direcionados para a modernização da infraestrutura urbana e o fortalecimento do ecossistema educacional local.

“Cariacica tem uma linda história construída por gente trabalhadora e empreendedora. É uma cidade que vem se transformando ao longo dos últimos anos e que contou com importantes investimentos do Governo do Estado. Enquanto eu estiver à frente do Executivo, Cariacica seguirá recebendo obras que ajudam a melhorar a vida das pessoas”, destacou o governador Ricardo Ferraço.

Infraestrutura Urbana e Qualidade de Vida

Com foco na melhoria da mobilidade e do saneamento, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), firmou um convênio de R$ 13,3 milhões. O montante será aplicado na pavimentação e drenagem de 25 ruas nos bairros Piranema e Novo Horizonte.

O projeto compreende a instalação de mais de 16 mil metros quadrados de blocos de concreto, além de 6,1 mil metros quadrados de Calçada Cidadã, garantindo plena acessibilidade. As melhorias contemplam vias importantes como as ruas Santa Rita, São Vicente, Nossa Senhora da Penha, e outras nove vias projetadas, garantindo o fim dos problemas com lama e poeira para milhares de moradores.

Revolução na Rede de Ensino

A maior fatia dos recursos anunciados será voltada à educação pública. Um investimento de R$ 14,5 milhões foi garantido para a conclusão da reforma e ampliação da EMEF Rosa Maria Reis. A unidade será completamente modernizada, passando a contar com 15 salas de aula climatizadas, laboratório de ciências, auditório e acessibilidade integral.

Adicionalmente, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Funpaes), foram autorizados mais R$ 22 milhões. Este valor será utilizado para a construção da EMEF Virgílio Francisco Schwab, da nova sede da EMEF João Pedro da Cruz, e para reformas na EMEF Valdeci Alves Baier, consolidando uma transformação profunda no ensino municipal.