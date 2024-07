O Brasa Meat Praia, um dos destaques gastronômicos do Beco Da Fome, no Centro de Guarapari, anuncia novidades para seus clientes. A partir de hoje (16) , a casa, conhecido por seus burgers e cortes especiais, também abrirá suas portas para o almoço, oferecendo um cardápio diferenciado com carnes especiais e massas deliciosas.

A casa, que já conquistou o paladar dos guaraparienses, promete elevar ainda mais a experiência culinária da cidade. Segundo os proprietários, a decisão de expandir o horário de funcionamento e incluir o almoço no menu veio após inúmeras solicitações dos clientes que desejavam desfrutar das especialidades da casa também durante o dia.

“Estamos muito animados em anunciar essa novidade. Nosso objetivo sempre foi proporcionar uma experiência gastronômica única, e acreditamos que a inclusão do almoço com carnes especiais e massas será um grande sucesso”, afirmou Letícia Falcão, uma das responsáveis pelo Brasa Meat Praia.

O restaurante funcionará de de terça-feira a domingo das 11h30 as 15h30 para o almoço e a partir as 16h começam a ser servidos os lanches artesanais. Localizado no charmoso Beco Da Fome, o Brasa Meat Praia se destaca não só pela qualidade de seus pratos, mas também pelo ambiente acolhedor e atendimento de primeira.

Para os amantes da boa comida, essa é uma oportunidade imperdível de conhecer ou revisitar o Brasa Meat Praia e se deliciar com as novidades do cardápio. Não perca essa chance de explorar novos sabores e desfrutar de uma refeição excepcional no coração de Guarapari.

Serviço: Brasa Meat Praia

Localização: Beco Da Fome, Centro de Guarapari

Horário de Funcionamento: De terça-feira a domingo a partir das 11h30 as 15h30 para o almoço e a partir das 16h começam a ser servidos os lanches artesanais

Venha e descubra o novo conceito em burgers e cortes especiais que está conquistando Guarapari!