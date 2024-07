A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), vai licitar 16 lojas localizadas nos terminais Vila Velha e São Torquato, em Vila Velha; Carapina e Laranjeiras, na Serra; e Campo Grande, em Cariacica. A abertura das propostas acontece nos dias 22 e 30 de julho, e 06 de agosto, sendo três lojas em Vila Velha; duas em São Torquato; duas em Carapina, três em Laranjeiras e seis em Campo Grande.

A licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico. Os vencedores terão permissão de 60 meses para exploração comercial. O pregão para as lojas de Vila Velha e São Torquato (Pregão Eletrônico 08/2024) está marcado para o dia 22 de julho, com abertura e sessão de disputa a partir das 9h, horário limite para a apresentação de propostas.

Já o pregão para as lojas do Terminal Laranjeiras e Carapina (Pregão Eletrônico 09/2024) está marcado para 30 de julho, com abertura e sessão de disputa a partir das 9 horas. O certame das lojas de Campo Grande (Pregão Eletrônico 10/2024) acontece no dia 06 de agosto, também com abertura das propostas a partir das 9 horas.

Os interessados já podem obter o edital e os anexos, nos sites www.ceturb.es.gov.br e www.licitacoes-e.com.br No Edital constam todas as informações para participar do Pregão Eletrônico, que será realizado pelo do aplicativo Licitações-e do Banco do Brasil.

Mais informações poderão ser obtidas pelo (27) 3232-4562, com a pregoeira Neila Joelma Scalser Coimbra ([email protected]).