Depois de muitas polêmicas sobre a programação do carnaval 2023, a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), divulgou o que vai acontecer em Guarapari nos dias 18,19, 20 e 21.

4 blocos. Conforme já divulgado, não teremos o tradicional desfile das escolas de samba e teremos o desfile de somente 4 blocos, Bloco das Misses, Bloco Olaria, Bloco Infantil, Bloco do Funil.

Segundo a prefeitura os desfiles irão acontecer na Av. Joaquim da Silva Lima, no Centro, com toda estrutura e organização oferecida pela administração Municipal.

A programação fica da seguinte forma:

Sábado (18), a partir das 19h, com o Bloco das Misses, e às 20h30 será a vez do Bloco Olaria.

No domingo (19), haverá Bloco Infantil, a partir das 17h. Em seguida, às 20h30, a folia segue com o Bloco Olaria e encerrando a programação do domingo de carnaval, será a vez do Bloco do Funil.

No terceiro dia de carnaval, segunda-feira (20), às 19h, tem Bloco Olaria, e o Bloco do Funil novamente irá desfilar a partir das 20h30.

Na terça-feira (21), para encerrar a programação, às 19h, Bloco das Misses e às 20h30 Bloco do Funil.