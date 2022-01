A Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) anuncia, para a próxima segunda-feira (31), a abertura de 401 vagas para oficinas livres de música. Neste início de ano, a Fafi já disponibilizou diversas vagas para cursos nas áreas de teatro e dança.

Entre as turmas com maior oferta de vagas estão Musicalização/Flauta Doce, com 90 vagas; Violão, com 80 vagas e Oficina de Coral, com 75 vagas.

Inscrições

As pré-inscrições devem ser realizadas por meio do Vix Cursos, a partir da próxima segunda-feira (31) e seguem até o dia 11 de fevereiro.

Os pré-inscritos deverão efetivar a matrícula (de acordo com a turma na qual se inscreveram), do dia 21 ao dia 25 de fevereiro, no Espaço Cultural Fafi, que fica na Rua Coutinho Mascarenhas, nº 36 – Praça Ubaldo Ramalhete Maia – no Centro de Vitória.

A coordenação da Fafi reitera a necessidade dos candidatos ficarem atentos às instruções e pré requisitos para concorrer às vagas que constam no Vix Cursos.

Confira as oportunidades:

Piano/Teclado (a partir de 08 anos) – Turnos matutino e vespertino (15 vagas);

Musicalização/flauta doce (a partir de 04 anos) – Turnos matutino e vespertino (90 vagas);

Violão (a partir de 10 anos) – Turnos matutino e vespertino (80 vagas);

Violino (a partir de 05 anos) – Turnos matutino e vespertino para turmas iniciante e avançado (60 vagas)

Violoncelo (a partir de 07 anos) – Turnos matutino e vespertino (22 vagas);

Contrabaixo acústico (a partir de 10 anos) – Turno vespertino (22 vagas);

Viola de Arco (a partir de 10 anos) – Turno vespertino (22 vagas);

Canto (a partir de 13 anos) – Turnos matutino e vespertino (15 vagas);

Coral (a partir de 05 anos) – Turno Vespertino (75 vagas).

Das vagas disponibilizadas, 70% são destinadas a moradores do município. Havendo disponibilidade, os candidatos serão encaixados nas vagas remanescentes.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (27) 33381-6921 ou pelo e-mail agendafafi@gmail.com.

Serviço

Inscrições para oficinas livres de música

Quando: pré-inscrições de 31 de janeiro a 11 de fevereiro

Onde: site VixCursos

Vagas: 401

Mais informações: (27) 3381-6921 | agendafafi@gmail.com