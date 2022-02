Em evento realizado no Palácio Anchieta, o governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (09), a abertura de mais de 51 mil vagas em cursos de qualificação profissional, presenciais e on-line, ofertados pelo Qualificar ES. As vagas integram a 1ª oferta de 2022. Ao longo deste ano, serão 200 mil oportunidades disponíveis.

As inscrições para 11.919 oportunidades em cursos presenciais estarão abertas já nesta quinta-feira (10). Ao todo, 41 municípios capixabas serão atendidos presencialmente pelos cursos, em 168 polos de ensino. Outras 40 mil vagas em 16 opções de cursos on-line serão abertas na próxima terça-feira (15). Os editais e inscrições de todos os editais estarão disponíveis no site: www.qualificar.es.gov.br .

Operacionalizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), o programa Qualificar ES integra o Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES, que reúne e organiza políticas estaduais de educação profissional, de níveis técnico e superior, por meio da educação presencial e a distância, além da pesquisa, extensão e inovação.

“Todos os eventos que participo do Qualificar ES são animados. Vejo uma relação de carinho e de respeito entre alunos e professores. Esse programa está presente em muitos municípios capixabas. Vou dar um exemplo da importância dessa formação. Em dezembro do ano passado, a minha mãe, que tem 89 anos, sofreu um AVC e passou a precisar de apoio permanente. Graças a Deus está recuperando os movimentos e os filhos se revezam, mas precisamos buscar um profissional para ajudar durante o dia e encontramos o Paulo, que se formou justamente em um dos cursos do Qualificar ES. Conto essa história, pois incentiva as pessoas a fazerem um curso e depois empreender, buscando sua própria renda”, relatou o governador.

Casagrande reforçou a importância da atitude positiva daquela pessoa interessada na qualificação mediante o programa. “Quando a pessoa toma atitude de se inscrever no curso, está dando ali o primeiro passo para uma mudança na própria vida e de tantas outras. Como, por exemplo, daqueles que irão comprar o pão de quem fez o curso de panificação ou daquela pessoa que em ocasião especial teve a sua maquiagem feita por uma formanda no Qualificar ES. E até o exemplo da minha mãe, que hoje é tão bem assistida pelo Paulo”, afirmou.

“A pedido do governador, a cada ano, o Qualificar ES cresce e beneficia mais capixabas. Isto porque acreditamos que a educação muda a realidade das pessoas, fortalece a esperança de um futuro com mais dignidade e abre portas para jovens e adultos terem acesso ao mercado de trabalho”, pontuou o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann.

O secretário prosseguiu: “Quantas pessoas se tornaram empreendedoras, conquistaram o primeiro emprego e até mudaram de profissão, a partir do Qualificar ES. Por isso, tenho a certeza de que o propósito do Governo do Estado está sendo alcançado e não vamos parar por aqui. Em 2022, chegaremos a mais 200 mil capixabas atendidos.”

Também estiveram presentes na solenidade, a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Álvaro Duboc (Governo), Nara Borgo (Direitos Humanos) e Edmar Camata (Controle e Transparência); o vice-presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo; o deputado estadual Bruno Lamas; além de demais prefeitos e lideranças de todo o Estado.

Cursos presenciais

As oportunidades para cursos presenciais da 1ª oferta de 2022 serão divididas em dois editais: um destinado ao público geral, com 9.624 vagas, e outro com 2.295 vagas exclusivas para mulheres. Para concorrer às vagas da oferta geral, é preciso ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; residir no município onde o curso será realizado; e ser alfabetizado. No caso dos cursos da área de saúde, a idade mínima necessária é de 18 anos.

As vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por meio de uma parceria entre os programas Qualificar ES e o Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado.

“Proporcionar às mulheres condições dignas de trabalho e oportunidades de projeção econômica e social para o seu bem-estar são as metas do Agenda Mulher Empreendedora. Para que mais mulheres possam ampliar sua participação no mercado capixaba. Fico feliz em ter esse momento, já com o retorno das qualificações presenciais, pois vamos para 41 municípios implantando os treinamentos e qualificando o público feminino. Quero ver todas as mulheres que acompanham o Agenda Mulher Empreendedora aproveitando mais essa oportunidade!”, disse Jacqueline Moraes.

Os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e classificados em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno, por edital. Os encontros presenciais respeitarão todas as medidas de distanciamento social, sempre em atenção ao Mapa de Risco Covid-19, do Governo do Estado.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem os cursos presenciais de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

Em ambos os editais, são permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos. O período de inscrições para os cursos presenciais se estende de 10 a 24 de fevereiro. Já o resultado dos classificados será liberado no dia 10 de março.

Cursos on-line

A 1ª oferta contempla também cursos on-line. As inscrições serão abertas no dia 15 de fevereiro e se encerraram no dia 25 deste mês. O resultado será liberado no dia 04 de março. Mas, antes de decidir por um curso, os interessados devem estar atentos aos critérios para a inscrição, como: ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet.

Vale frisar que para cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos. Quanto à seleção, os candidatos serão selecionados de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.

São 16 opções de cursos on-line: Alfabetização e Letramento na Educação Infantil; Assistente de Tecnologia da Informação; Auxiliar Administrativo; Bolos e suas Variações; Educação Especial e Inclusiva; Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas; Informática Básica; Inglês Básico; Inglês Intermediário; Maquiagem; Marketing Digital para o Seu Negócio; Secretaria Escolar; Segurança do Trabalho; Tecnologias Educacionais; e Word e Excel.

Uma das novidades dessa oferta é o curso on-line de Assistente de Contabilidade, que terá 2.500 vagas disponíveis.