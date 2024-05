Um terrível acidente ocorreu na madrugada de hoje (04) em Guarapari. De acordo com as informações disponíveis até o momento, uma mulher teria roubado um carro de um comércio na Avenida Paris, na Praia do Morro, e, ao trafegar pela contramão, perdeu o controle do veículo, vindo a atingir um morador de rua que dormia na calçada.

O morador em situação de rua morreu na hora. Até o momento, sabe-se a mulher, ainda não identificada, foi encaminhada para um hospital. Estamos em busca de mais detalhes e atualizaremos as informações assim que possível.