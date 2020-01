A chegada de uma frente fria trouxe nebulosidade ao Estado nesta sexta-feira (17), diminuindo o calor e trazendo possibilidade de chuva no período da noite na Grande Vitória. A previsão é que todo final de semana seja chuvoso.

Já chegou. Na tarde desta sexta (17), a chuva intensa causou a queda de árvores e barreiras na BR 101, em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a ECO 101, as equipes de limpeza já estão realizando o serviço na pista, que foi interditada nos dois sentidos para retirada de árvores e barreiras às 15h. A ECO não informou, até o fechamento desta edição, quando ocorre a liberação do trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explica que começou a fechar a via no Km 434. De acordo com a equipe, chove bastante no local.

Chuvas em Guarapari. A previsão do tempo para os próximos dias na cidade é de muita chuva. A Marinha emitiu alerta de ondas de até 3,5m pela região litorânea do estado até Marataízes.