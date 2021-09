As chuvas devem continuar em todo o Espírito Santo. De acordo com um boletim emitido pelo Instituto Climatempo, a passagem de uma frente fria no mar, a umidade e a circulação dos ventos estão entre os fatores que têm favorecido a formação de nuvens carregadas sobre o Estado.

Essas mudanças, que têm provocado instabilidade no Espírito Santo e na região Sul da Bahia, podem provocar alagamentos e deslizamentos de terra. A Defesa Civil mapeou 800 áreas de risco em todo o território capixaba.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informa que não devem acontecer grandes mudanças nas temperaturas dos próximos dias, mas que a instabilidade no clima deva começar a diminuir nesta quinta.

Ainda de acordo com o Incaper, chuvas ainda são esperadas em alguns momentos desta quinta (02) em todas as regiões do Espírito Santo.