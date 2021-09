A Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari prendeu no bairro Santa Mônica, em flagrante, um homem de 22 anos na tarde da última terça-feira (31). O homem é suspeito de fazer entregas em domicílio para o tráfico de drogas em Guarapari.

A delegacia recebeu informações anônimas de que este homem promovia o tráfico de drogas na cidade, utilizando suas redes sociais para localizar compradores de entorpecentes em toda Guarapari.

O delegado Guilherme Eugênio conta como era o modus operandi da atuação do suspeito. “Ele usava seu carro para fazer as entregas. Os clientes entravam em contato pelas redes sociais ou app de conversas, realizavam o pedido, geralmente de maconha ou haxixe e ia até a residência entregar o entorpecente. Ainda usava outras formas de pagamento, como pix e PicPay”, conclui Eugênio, titular da Denarc de Guarapari.

Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram o homem saindo com o carro, contendo no veículo os materiais ilícitos. Junto dele, estava o filho de 3 anos, que foi deixado com a mãe na residência deles.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari, autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. De lá, foi levado ao Centro de Detenção Provisória municipal.