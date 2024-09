Depois de uma semana sem poder, voltamos a trazer para você, empresário, informações para você crescer a sua empresa aqui no Portal 27.

E eu, Rogério Lima da Seu Amigo Agência Digital, quero te ajudar a alcançar êxito no seu ramo empresarial. Hoje você vai aprender Carate, mas apenas para você defender o seu cliente.

No mundo atual, em que a internet desempenha um papel vital na construção de marcas e na comunicação com o público, muitos empresários se perguntam como podem se destacar e estabelecer uma presença relevante online.

E, em tempos de influenciadores digitais e estratégias de marketing personalizadas, surge uma proposta interessante: por que não se tornar, VOCÊ MESMO, o próprio influenciador da sua empresa?

Para alguns, essa ideia pode parecer complexa ou inalcançável, mas a verdade é que, com a abordagem certa, é possível iniciar esse processo praticamente do zero — e sem sequer precisar aparecer nas câmeras.

CARATE: Esse não é uma arte marcial, mas um MÉTODO!

Deixe-me contar uma história bem rápida: Eu treino desde 1993 e sou faixa preta de Karate Shotokan desde 2014 e 2º Dan desde 2019. Dou aula desde 2016 na Academia Pepê Apolo, o berço do Karate em Guarapari, iniciado pelo saudoso Sensei Adilson dos Passos.

E foi criando um modo exclusivo de ensino no Karate (de verdade) que criei o Método CARATE, para ensinar empresários que desejam assumir o protagonismo na construção da sua marca, atuando como o rosto e a voz de suas empresas, mesmo sem experiência anterior ou grandes investimentos iniciais.

O nome “CARATE” é um acrônimo que representa as etapas: Começar, Ambientar, Retificar, Aperfeiçoar, Transformar e Empoderar. Cada uma dessas etapas está desenhada para ajudar o empresário a compreender o valor de sua presença digital, maximizar seus recursos e, eventualmente, se tornar uma referência em seu nicho.

O Passo a Passo para o 1º passo.

Não sendo rendundante mas, tudo começa (literalmente) com a etapa “Começar”, e é exatamente isso que o empresário precisa fazer — dar o primeiro passo. Muitas vezes, o maior obstáculo é a ideia de que é necessário ter uma infraestrutura complexa ou gastar grandes quantias de dinheiro para ter uma presença online relevante.

No entanto, o fundamental é entender que o empresário pode começar com o que tem à sua disposição. Redes sociais como Instagram, Facebook e LinkedIn oferecem plataformas gratuitas para começar a construir uma audiência.

Um dos elementos cruciais nessa fase inicial é a mudança de mentalidade. “Metanóia”, um termo derivado do grego que significa “mudança de mente e que pequenas ações, como compartilhar experiências, desafios e soluções, podem criar um impacto significativo.

Ambientando-se no Terreno Digital

Depois de começar, é necessário “Ambientar-se”. Esse é o momento de conhecer o terreno digital e entender a dinâmica das plataformas. Muitas vezes, ao iniciar no marketing digital, os empresários tendem a adotar uma abordagem automatizada demais, acreditando que ferramentas de automação vão resolver todos os problemas.

No entanto, a autenticidade e a humanização são cruciais.

Durante esta fase, o empresário deve estar atento ao “Perigo do Costume” e ouvir o feedback do público.

Fez titica? Hora de Retificar!

No caminho para se tornar o próprio influenciador da sua empresa, é inevitável cometer erros. E é aqui que entra a etapa “Retificar”. Em vez de ver o erro como um fracasso, nosso Método te ensina a enxergar isso como uma oportunidade de aprendizado e de recalibração.

É um processo contínuo de tentativa e erro, onde o empresário deve estar disposto a “Testar Novamente” até encontrar o que melhor ressoa com o público e mostrar que a empresa aprende e cresce com seus próprios erros pode humanizar a marca e gerar empatia.

Aperfeiçoando e Refinando o Posicionamento

Depois de corrigir o curso, o próximo passo é “Aperfeiçoar”. Isso significa refinar a abordagem e o conteúdo, ajustando o posicionamento da empresa para estar sempre em sintonia com os valores da marca e as necessidades do público.

A melhoria contínua é a chave desta etapa, afinal, o que funcionou no passado pode não funcionar mais, não é verdade?

Transformando a sua Presença Digital em um Legado

Com uma estratégia aperfeiçoada e ajustada, chega o momento de “Transformar”. Esta fase é sobre dar um salto qualitativo, onde a presença digital deixa de ser apenas uma estratégia de marketing e passa a ser um elemento central da identidade da empresa.

Nesta fase, o empresário se torna mais do que um influenciador; ele se torna um líder de pensamento em seu nicho.

Empoderando-se e Construindo uma Nova Realidade

Por fim, a última fase do método tem a missão de “Empoderar” o Empresário. É o momento em que ele se sente seguro em sua jornada, confiante de que pode influenciar e liderar sua comunidade digital com autenticidade e autoridade.

Esse é o momento onde consolida-se a presença digital como um pilar da empresa, onde o empresário passa a ser reconhecido não apenas como um vendedor de produtos ou serviços, mas como um influenciador genuíno, alguém que as pessoas buscam por orientação, inspiração e liderança.

Já quer começar? Deixe eu ser o Seu Sens…Amigo!

Se você é um empresário e deseja realmente transformar sua presença digital, se tornando o influenciador e líder de sua marca, o Método CARATE pode ser o caminho que você está procurando.

A Seu Amigo Agência Digital também oferece treinamentos empresariais que ajudam a entender cada uma dessas etapas em detalhes, adaptando-as à sua realidade e necessidades.

Não perca a oportunidade de dar o próximo passo e descobrir como podemos ajudá-lo a alcançar todo o seu potencial online. Entre em contato conosco e comece essa jornada de transformação hoje mesmo!

Temos mais de 20 anos de experiência em conteúdo e plataformas para a internet e marketing de conteúdo e, por isso, convido você a explorar como a Seu Amigo Agência Digital pode ajudar sua empresa a desenvolver uma estratégia de marketing eficaz para a sua empresa, seja orgânico, pago ou, omnichannel.

Entre já em contato através deste link.

No meu Instagram libero insights para empresários aplicar gratuitamente na sua empresa e, por lá, você também pode falar comigo em caso de dúvidas. Acompanhe e Siga agora: @‌orogeriolima.

E, se quiser treinar Karate (a arte Marcial) comigo, estou na Academia Pepê Apolo, Terças e Quintas, das 18:30h às 20h!

Oss!