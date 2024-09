O setor varejista é um dos pilares da economia do Espírito Santo, contribuindo para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e gerando milhares de empregos diretos e indiretos. Em 2023, o comércio varejista ampliado capixaba registrou um crescimento de 9,3% em comparação ao ano anterior, impulsionado pelas altas de vendas, modernização e expansão, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Além disso, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio), também no último ano, o setor supermercadista alcançou 6,6% de crescimento em relação a 2022.

Reconhecendo a relevância estratégica deste setor, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) marcará presença na 36ª edição da Acaps Trade Show, tida como a maior convenção e feira de negócios do varejo do Espírito Santo, entre esta terça-feira (10) e quinta-feira (12), no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Reunindo os principais atores do cenário capixaba de supermercados, padarias, bares, hotéis, restaurantes e postos de combustíveis, a exposição será uma oportunidade para a equipe Comercial do Bandes apresentar as soluções de financiamento disponíveis, desenhadas para atender às demandas desse segmento relevante para a economia do Estado.

No estande do banco capixaba, os visitantes poderão conhecer as linhas de crédito voltadas para o apoio ao desenvolvimento tecnológico e à expansão das empresas varejistas. As linhas Finame, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo, são ideais para empresas que buscam expandir suas operações, modernizar os maquinários e investir em infraestrutura.

“O setor varejista é um dos motores do desenvolvimento econômico do Espírito Santo e o Bandes pode fornecer as ferramentas necessárias para que as empresas deste segmento continuem a crescer e a se modernizar. No estande do Bandes, na Acaps Trade Show, o empresariado contará com uma excelente oportunidade de conhecer as linhas de crédito do banco e entender melhor a sua atuação no mercado, permitindo um estreitamento ainda maior com o setor”, aponta Ezequiel Loureiro, gerente Comercial e de Relacionamento do Bandes.

A 36ª edição da Acaps

A feira é organizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), patrocinada pelo Bandes e estima receber mais de 20 mil visitantes, além de prospectar a geração de R$ 800 milhões em negócios. A programação conta com a exposição de mais de 200 empresas de todo o Brasil e mais de 30 palestras, workshops e oficinas voltadas aos profissionais e investidores do setor.

Orientada pelo tema central “Apaixonados pelo varejo”, o evento apresentará novidades e tendências em produtos e serviços para o varejo, por meio de estandes da cadeia de indústrias, distribuidoras e fornecedores relacionados ao ecossistema, sendo uma boa oportunidade para o estabelecimento de networking, parcerias e oportunidades de negócios.

Serviço:

Acaps Trade Show 2024

Data: 10 a 12 de setembro de 2024

Local: Pavilhão de Carapina, Serra, ES

Estande Bandes: 82C, Pavilhão 3.

Informações sobre linhas de financiamento:

bandes.com.br/credito

Informações sobre a feira:

www.acapstradeshow.com.br