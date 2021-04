A cidade de Guarapari alcançou um triste marco na noite de ontem, registrando 10 pessoas mortas pela covid-19 em apenas 24 horas. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e confirmam este recorde infeliz, agora o município tem um total de 288 mortos pela doença.

Agora, Guarapari tem uma média de 2,86 pessoas mortas por dia, um aumento de mais de 60% comparando com a semana passada, quando a média era de 1,71. A taxa de letalidade da doença está em 2,4%.

Até o momento foram 12.215 casos confirmados, 11.137 curados, 6.832 suspeitos, 36.919 notificados, 17.872 descartados e 31.125 testes realizados. Os dados foram coletados do Painel Covid, atualizado pela Sesa e do Boletim Covid, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os dez bairros com mais casos confirmados são: Praia do Morro com 1.678, Muquiçaba com 931, Itapebussu com 749, Santa Mônica com 659, Ipiranga com 641, Centro com 591, Kubistchek com 458, São Gabriel com 341, Santa Margarida com 334 e Jardim Santa Rosa com 322.

Espírito Santo

Já o estado do Espírito Santo registrou, até a noite de ontem, 411.584 casos confirmados de contaminados pela covid-19, destes, 382.930 foram curados e 8.507 faleceram pela doença ou por complicações que ela causou.