A Vereadora de Guarapari, Sabrina Astori (DC), cobrou da Secretaria Municipal de Saúde uma posição mais clara sobre os dados da distribuição das vacinas para combater a pandemia da Covid-19 na cidade.

No requerimento protocolado na última terça-feira (13), a parlamentar aponta dúvidas em relação ao que tem sido publicado no site da transparência e o que tem sido distribuído.

Preocupada com a realidade da pandemia que tem atrapalhado o município e suas famílias, a vereadora busca maiores informações para que possa dentro de suas atribuições, fiscalizar e contribuir no combate ao Coronavírus.

Doses. Sabrina relata que de acordo com o site da transparência até o dia 13/04, Guarapari recebeu 25.576 doses, sendo 19.190 unidades para aplicação de 1ª dose e 6.386 unidades para aplicação de 2ª dose, porém, até o dia 09/04 de acordo com o vacinômetro no site da prefeitura, somente 11.543 pessoas foram vacinadas. 9.901 com a primeira dose e 1.642 com a segunda dose.

Diante da aparente incongruência exposta pelos dados apresentados, a vereadora solicitou esclarecimentos sobre o porquê da baixa quantidade de pessoas vacinadas em relação à quantidade de doses recebidas e requereu maiores informações sobre o tempo de chegada das vacinas.

A vereadora exige também explicações referentes à suspensão dos agendamentos sendo que de acordo com o portal da transparência, o município ainda dispõe de vacinas em estoque. “Precisamos sempre de transparência nos trabalhos do poder executivo. E nosso papel é fiscalizar e cobrar efetivamente um bom trabalho do prefeito e sua equipe, considerando o momento critico e complexo que estamos vivendo na saúde nacional e as dificuldades relacionadas ao combate a pandemia da Covid-19.”, disse ela.

Confira o requerimento que ela enviou a prefeitura.

R E Q U E R I M E N T O

Requer a Secretaria Competente esclarecimentos e informações da campanha

de vacinação municipal contra o COVID-19.

A Vereadora no uso de suas atribuições legais instituída no art. 95, §1º do Regimento Interno, solicita após deliberação do Plenário, que seja encaminhada ao Exmo. Senhor Prefeito de Guarapari, ao Ilmo. Senhor Secretário da pasta competente.

Requer esclarecimentos e informações sobre a campanha de vacinação municipal contra o COVID-19. Considerando o momento critico e complexo que estamos vivendo na

Saúde nacional. Considerando as dificuldades relacionadas ao combate a pandemia da

Covid-19.

Considerando minha função como Representante do Poder Legislativo Municipal, acompanhando e fiscalizando os assuntos de interesse da população perante o Poder Público, solicito esclarecimentos referente a vacinação do contra COVID 19.

De acordo com o site da transparência até o dia 13/04, Guarapari recebeu 25.576 doses sendo 19.190 unidades para aplicação de 1ª dose e 6.386 unidades para aplicação de 2ª dose, porém até o dia 09/04 de acordo com o vacinômetro no site da prefeitura, foram somente 11.543 pessoas vacinadas, 9.901 com a primeira dose e 1.642 com a segunda dose.

Solicito esclarecimentos da baixa quantidade de pessoas vacinadas em relação a quantidade de doses recebidas e ao tempo de chegada das vacinas, além da explicação referente ao não agendamento sendo que ainda temos vacinas em estoque de acordo com o site da transparência.

Desde já, agradeço a atenção dispensada, reiterando-lhe os meus mais

sinceros votos de estima.

Atenciosamente,

Sala das Sessões, 13 de Abril de 2021

Sabrina Astori

Vereadora