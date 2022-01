O 10º Batalhão, com sede em Guarapari, divulgou nessa terça-feira (18), um balanço da fiscalização de trânsito referente a primeira quinzena de 2022. Os números são em comparação ao mesmo período do ano passado e mostram um aumento significativo nas abordagens e na confecção de autos de infração no município.

Segundo a PM, o trabalho intensificado do policiamento de trânsito em Guarapari provocou um aumento visível nos índices. Os resultados dessas ações coordenadas aparecem nas estatísticas. Foram confeccionados 803 AIT’s no período de 01 a 15 de janeiro de 2022. No mesmo período do ano passado foram registrados 290 apenas.

Outro dado que chama atenção é a quantidade de pessoas abordadas. Em 2021 foram 601 pessoas, e neste ano 1.409. O aumento se reflete ainda na abordagem de motos e veículos de passeio. Em 2021 265 veículos foram abordados e neste ano 754; 183 motos em 2021 e 221 em 2022.

Segundo o comandante do 10º Batalhão Tenente coronel Emerson Caus, esses números são resultados de dois fatores: “No ano passado as pessoas ainda estavam um pouco temerosas em sair de suas casas e com isso a movimentação na cidade era menor. Este ano, após a vacinação do Covid, o município de Guarapari está recebendo uma grande quantidade de turistas, e a Polícia Militar tem expandido a fiscalização para que as pessoas possam se sentir mais seguras”.

Ainda segundo o Oficial essas medidas trazem benefícios para todos: “Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida de todos, para isso trabalhamos de forma preventiva, orientando e tomando medidas administrativas quando necessário, para evitar que um mal maior aconteça (…) precisamos nos conscientizar que um trânsito mais seguro poupa vidas de muitas pessoas.” finalizou o comandante da Unidade.