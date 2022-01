A Secretaria da Educação (Sedu) abriu, nesta terça-feira (18), as inscrições para processo seletivo de contratação de profissionais para atuação em cursos técnicos da Educação Profissional, em regime de concessão de bolsas, na forma concomitante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), por meio do Programa Novos Caminhos.

A inscrição deve ser feita pelo site www.selecao.es.gov.br, até as 17 horas, da próxima segunda-feira (24).

Confira o Edital nº 02-2022