Com uma proposta diferenciada de atendimento, qualidade e modernidade, foi inaugurado na última sexta-feira (07) em Guarapari, o posto de combustíveis Rota 22. A inauguração foi um verdadeiro sucesso com a gasolina na promoção no dia, por R$ 4,99.

Com uma estrutura completa para atender o cliente, o Rota 22 conta com loja de conveniência da franquia Ipiranga AM PM, padaria gourmet, troca de óleo e o funcionamento 24 horas. É mais um investimento na economia da cidade de Guarapari.

E o Portal 27 esteve na cobertura com o programa Em Destaque. Confira entrevista com os proprietários Diogo Andrade e Ronaldo Ramos durante a inauguração.

Serviço:

Posto Rota 22

Avenida Padre José de Anchieta, 2083, Praia do Morro, Guarapari, ES.

Instagram: autopostorota22