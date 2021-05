O final de semana foi de muitas ações policiais em Guarapari. Na manhã do último domingo (09), por volta das 09h, policiais militares realizavam o patrulhamento no bairro Perocão quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita.

Tráfico. Ao realizar a abordagem policial nada foi encontrado com ele, porém nas proximidades de onde estava foi encontrado 39 pedras de crack e 13 pinos de cocaína. O mesmo confessou ser de sua propriedade o material apreendido.

Aeroporto. Ainda durante a manhã, por volta das 11h, um homem foi detido em posse de 32 buchas de maconha e o valor de R$259 em dinheiro. A ação ocorreu nas proximidades da Praça do bairro Aeroporto.

Bar. Durante a noite, por volta das 22h, equipes da PM realizam patrulhamento preventivo no bairro Kubitscheck quando avistaram uma aglomeração de pessoas em um bar. Foi realizava abordagem policial no local e encontrado 05 pinos de cocaína e 1 simulacro de arma de fogo. A proprietária do estabelecimento foi encaminhada para a delegacia juntamente com um homem de 23 anos que assumiu a propriedade do simulacro.

Fugiram de moto. Na noite de sábado (08) por volta das 21h, dois indivíduos a bordo de uma motocicleta desobedecerem a ordem de parada dos militares para abordagem policial, se evadindo pelas ruas do bairro São Gabriel, realizando manobras perigosas. Foi visualizado o momento que o garupa da moto dispensou uma sacola e em seguida, sacou uma arma de fogo efetuando disparos contra os policiais militares, pulando em seguida da moto e fugindo em sentido ignorado.

O segundo indivíduo que estava pilotando o veículo conseguiu ser alcançado e abordado. Após verificações foi localizado 14 pinos de cocaína dentro da sacola que havia sido dispensada pelo suspeito. A moto foi removida ao pátio e o homem detido.

Ainda no sábado, por volta das 22h, um homem foi detido em posse de 26 pinos de cocaína e o valor de R$9.300,00 em dinheiro. A ação ocorreu no bairro Nossa Senhora da Conceição.

Simulacro. Durante a madrugada, por volta das 02h, duas equipes realizam o patrulhamento no bairro Aeroporto, quando avistam uma movimentação suspeita nas proximidades da praça do bairro. Um indivíduo foi abordado e em posse dele foi encontrado um simulacro de arma de fogo, 136 pedras de crack, 126 pedras de cocaína e o valor de R$525 em dinheiro.

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Guarapari.