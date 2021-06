Fãs do cantor Roberto Carlos, de todo o Brasil, terão a oportunidade de contar sua história de admiração pelo artista participando da segunda edição do concurso “Minha História com o Rei”, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim (Semcult). As inscrições foram abertas nesta segunda (14) e seguem até o dia 24 de outubro.

Para participar, o admirador precisa gravar um vídeo simples, de até 45 segundos, em que conte por que o artista é importante na sua vida. Em seguida, o material deve ser postado no site robertocarlos.cachoeiro.es.gov.br, com a hashtag #aniversariodorei2021cachoeiro. No espaço, os internautas votarão nos depoimentos que mais gostam.

Cada pessoa que visita o site poderá curtir apenas um vídeo. O autor do depoimento mais curtido vai ganhar um kit com lembranças da terra natal do Rei, com itens exclusivos, que será entregue na residência do vencedor.

Estão inclusos um pio de ave (apito artesanal de madeira que reproduz canto de pássaro) da única fábrica desse produto na América Latina, localizada em Cachoeiro; dois exemplares do Guia Turístico da cidade; uma miniatura em biscuit do cantor Roberto Carlos; um kit de produtos de artesanato de bordadeiras de Cachoeiro; um exemplar do livro “Festa: fé e festa”, que destaca a cultura popular do município; um certificado de fã vencedor do 2º Concurso “Minha história com o Rei” e fotos de diversos pontos turísticos de Cachoeiro.

O resultado final será divulgado no dia 2 de novembro, no Diário Oficial, no site e nas redes sociais da Prefeitura. As informações e todas as orientações sobre o concurso estão no edital, disponível no site: https://www.cachoeiro.es.gov.br/editais/.

“Essa ação faz parte da celebração do aniversário de 80 anos de Roberto Carlos, que tem uma imensa comunidade de admiradores. Os fãs do Rei são, em geral, muito apaixonados por ele e guardam ótimas e surpreendentes histórias com o cantor e sua obra. Nós queremos incentivar o amplo compartilhamento dessas histórias, em mais uma grande homenagem que Cachoeiro presta ao artista”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.