Policiais Militares do 10º de Guarapari realizaram ações preventivas e repressivas no último fim de semana que culminaram na apreensão de materiais ilícitos e na detenção de indivíduos. :

Pistola. No sábado (12) à noite, por volta das 20hs, durante patrulhamento no bairro Recanto da Sereia, região norte de Guarapari, os militares avistaram um homem em atitude suspeita e se aproximaram para realizar a abordagem policial.

O suspeito tentou fugir em direção à uma casa mas foi alcançado. Após verificações, foi localizado um pedaço de maconha em posse dele. No interior da residência do abordado foi localizado uma pistola calibre 380 carregada com 14 munições, 13 papelotes de cocaína e o valor de R$369,00 em dinheiro.

Namorada. Uma mulher de 18 anos se encontrava no interior da residência no ato da abordagem policial e se identificou como namorada do suspeito. Ambos foram conduzidos para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.

Mandado de prisão. Na manhã de sexta-feira (11), por volta das 10h, um homem foi detido no bairro Jabaraí. O mesmo estava com mandado de prisão em aberto. Ainda durante a manhã, dois suspeitos foram detidos no bairro Perocão em flagrante tráfico de drogas.

Ambos estavam comercializando entorpecentes na ponte do bairro, e foram visualizados pela equipe de serviço após colher informações prévias à respeito da movimentação ilícita no local e montar um ponto de observação onde puderam flagrar os suspeitos escondendo a droga em um local próximo de onde traficavam.

Foi apreendido 30 buchas de maconha, 20 pedras de crack e 07 pinos de cocaína e o valor de R$30,00 em dinheiro. Um dos suspeitos era menor de 16 anos. Ambos foram encaminhados à autoridade competente.

Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.