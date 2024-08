O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) emitiu um alerta sobre uma nova tentativa de golpe por e-mail, que vem atingindo empresas do estado. As mensagens fraudulentas, enviadas em nome da corporação, informam sobre uma suposta fiscalização e incluem um link que seria referente a possíveis irregularidades.

No entanto, esse link é malicioso, projetado para prejudicar o destinatário.

O CBMES esclarece que as únicas comunicações oficiais partem do Centro de Atividades Técnicas (CAT), que é o setor encarregado por vistorias e emissões de alvarás. Qualquer e-mail enviado pelo órgão utiliza exclusivamente endereços com o domínio @bombeiros.es.gov.br e refere-se apenas a processos em andamento.

O corpo técnico destaca que não são enviadas notificações de forma indiscriminada ou antecipada.

Diante do aumento desses golpes, o CBMES orienta que, ao receber esse tipo de e-mail, as empresas não cliquem em links suspeitos e tomem cuidado com comunicações inesperadas. Medidas estão sendo tomadas para investigar a origem das mensagens e evitar que outras empresas sejam prejudicadas.

A corporação reforça a importância de checar a autenticidade de qualquer comunicação recebida antes de tomar qualquer ação.