O Espírito Santo se destacou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), atingindo o 1º lugar entre as redes estaduais de ensino no Brasil no Ensino Médio, com uma nota de 4,8. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o estado ficou em 5º lugar com 6,3, e nos anos finais, em 3º lugar com nota 5,3. Os resultados, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), mostram uma melhora expressiva nos indicadores em todas as etapas da educação.

O avanço reflete a recuperação do estado após a pandemia, sendo que a última edição completa do Ideb foi em 2019. O governador Renato Casagrande celebrou o esforço da equipe de educação, ressaltando que o Espírito Santo foi o único estado a alcançar mais de cinco pontos na avaliação de aprendizagem do Ensino Médio.

Já o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que, embora haja desafios, o estado comemora os bons resultados. Ele frisou que os esforços não se limitam à rede estadual, com apoio também às redes municipais, através do Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes), reforçando o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes.

Diversas medidas contribuíram para essa melhora, como a intervenção pedagógica voltada à redução das desigualdades educacionais, monitoramento frequente da presença dos alunos e avaliações externas para identificar e mitigar dificuldades de aprendizagem. Além disso, a Busca Ativa Escolar ajudou a acompanhar e reter alunos em risco de evasão.

Essas iniciativas consolidaram o Espírito Santo como um exemplo nacional na educação, garantindo um ensino de qualidade e maior equidade para todos os estudantes, com perspectivas promissoras para o futuro.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo do ES.