Conforme informações concedidas pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), dos 67 contaminados por coronavírus em Guarapari, 28 já foram curados. Apesar da taxa de letalidade da doença ser de 4,48% na cidade, Guarapari possui um percentual de 41,79% de pacientes curados da Covid-19.

Estado. Em todo o Espírito Santo, 35,99% dos diagnosticados pela Covid-19 são considerados curados. São 4.599 capixabas que contraíram o vírus, de acordo com o Governo do Estado, e 1.655 curados até o momento.

Mortes. No Espírito Santo, até então, 181 pessoas já morreram em decorrência da nova enfermidade. A maior incidência do vírus, no Estado, é entre pessoas de 30 a 39 anos. A maioria dos pacientes acometidos pela Covid-19 em território capixaba é do sexo feminino.