O prefeito Edson Magalhães (PSDB), parece estar alheio ao momento em que vivemos. Em vez de se concentrar em cuidar da cidade e dos cidadãos de Guarapari – diante das dificuldades em que estamos enfrentando com o Coronavírus – resolveu mostrar que só está preocupado com a sua Reeleição.

Sabendo que o Portal 27 havia marcado uma entrevista com o deputado estadual Carlos Von para a sexta-feira (8) as 19h, o prefeito convocou um outro site, para lhe entrevistar no mesmo dia e horário. Ele queria disputar com o deputado que pelo jeito, Edson entende ser o seu principal adversário nas eleições.

Essa atitude mostrou o tipo de política baixa que o prefeito e seus apoiadores gostam de fazer. Tentar “bater de frente” ou “competir” com o deputado, meses antes da eleição e diante de uma pandemia que já matou três pessoas em Guarapari, é uma mostra de como o prefeito está despreparado como homem público para o momento difícil que vivemos. Ele não é prefeito. É candidato.

Com essa atitude, fica explicito que todas as ações do prefeito são voltadas para a sua reeleição para um quarto mandato. Ele não pensa em mais nada, não está preocupado com a saúde do cidadão. Não está preocupado com o desemprego do cidadão. Ele “brinca” de eleição e simula uma disputa eleitoral em meio ao Coronavírus.

Só podemos dizer uma coisa diante dessa atitude. É lamentável que tenhamos um homem público que nos governa, com uma mentalidade tão mesquinha e pequena. Que Deus proteja nossa cidade!