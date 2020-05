Os policiais militares do 10º Batalhão realizaram diversas apreensões neste final de semana, em Guarapari. Através dessas ações da Polícia, todos os detidos nas ocorrências foram encaminhados à delegacia, juntamente com todo o material apreendido.

Sexta-feira (08). Um homem de 30 anos foi detido em flagrante de furto em um estabelecimento comercial, em Muquiçaba.

Na noite dessa sexta, um homem de 23 anos, em atitude suspeita, tentou fugir na abordagem, mas foi alcançado pelos policiais. Com ele, foram apreendidos R$468,00 em espécie e uma pistola calibre 380, com 10 munições. O abordado ainda tentou dispensar, nos arredores, uma quantidade considerável de entorpecentes: 79 pedras de crack, 17 buchas de maconha e 08 pinos de cocaína. Em verificação de informações, foi constatado que este mesmo homem encontrava-se com mandado de prisão em aberto por crime de roubo.

Sábado (09). Pela tarde, o cão farejador Mike ajudou a polícia a localizar 233 buchas de maconha e 20 pedras de crack. As drogas foram encontradas em um terreno baldio, no bairro Jabaraí.

Durante a noite de sábado, um simulacro de arma de fogo foi apreendido em Muquiçaba, em posse de um jovem de 19 anos.

Domingo (10). Um casal foi detido no bairro São Gabriel. Ambos têm 22 anos de idade e carregavam consigo 59 bolas de haxixe, 30 buchas de maconha, 04 pinos de cocaína e material para embalo de entorpecentes.