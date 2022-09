Mais um crime bárbaro contra animais no ES. 15 gatos foram encontrados mortos na localidade de Deserto Feliz, zona rural de Atílio Vivácqua, na madrugada do domingo passado.

Indignados os moradores fizeram filmagens dos animais mortos que estavam dentro de três sacos de ração. Um carro deixou os animais no local mas os moradores não chegaram a ver quem foi, durante a madrugada só ouviram os cachorros latindo.

A deputada Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa, ficou chocada com a maldade cometida contra os animais. “Nós pedimos à população que tenha alguma informação que ajude a identificar o criminoso, que entre em contado com a CPI, pelo email defesadosanimaises@gmail.com, ou pelo telefone do disque denúncia o 181, para desvendar esse crime. A CPI não vai medir esforços para que esse crime não fique impune”, afirmou a deputada Janete de Sá.

A “Lei Sansão”, em vigor no país, prevê pena de dois a cinco anos de prisão para quem maltrata cães e gatos.