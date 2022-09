Uma ocorrência envolvendo dois homens que seriam policiais civis quase acaba em mortes em Guarapari. A ação aconteceu na noite de ontem (3), na Rua João Bigossi, mais conhecida como Rua da Marinha no bairro Itabepussu.

Baleados. Em situações ainda inexplicadas, esses dois policiais ainda não identificados, se envolveram em uma ação, onde dois homens foram baleados e rendidos no meio da rua. A ação foi filmada por alguns moradores e os vídeos chegaram à nossa equipe e também circularam por aplicativos de celular.

Tiro em carro. Moradores relaram que os policiais estavam bastante nervosos. Nesta mesma ação, um dos homens parou um carro que passava pelo local e sem explicações, efetuou um disparo para dentro do veículo. Pelo que o portal 27 apurou até o momento, por sorte, ninguém foi atingido pelo tiro efetuado por esse suposto policial. Também não há informações sobre os ocupantes do carro.

Um baleados é menor de idade e está internado em Vila Velha com a perna quebrada. Ele teria passagens pela polícia, não se sabe o que teria suscitado o problema com os policiais. Também não conseguimos apurar o estado de saúde do outro baleado.

O portal 27 apurou ainda que um destes policiais é experiente com alguns anos de polícia civil. O outro policial civil seria mais novo, estando ainda em estágio probatório, que é o período de experiência de pelo menos três anos, que todo servidor público deve passar até ser aceito definitivamente no serviço público.

Corregedoria. Outra apuração de nossa equipe é que a Policia Militar chegou ao local para apurar a ocorrência, mas os policiais civis não quiseram entregar as armas e foram encaminhados para a delegacia regional de Guarapari. Posteriormente foram encaminhados para a corregedoria em Vitória.

Respostas. O portal 27 acionou a assessoria da Polícia Civil, Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo para saber confirmar que estes homens fazem parte dos quadros da polícia civil, e o que mais se tem de informações sobre essa ocorrência. Até o fechamento desta matéria, não obtivemos respostas, que serão atualizadas assim que recebermos as informações.