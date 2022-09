Tem início neste sábado(03), o 8º Encontro de Capoeira de Guarapari, realizado pelo grupo A.C.A.P.O.E.I.R.A, organizado pelo o Mestre Cota. De acordo com ele, o evento vai reunir alunos do projeto social Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, do CRAS, e alunos particulares de toda cidade.

O Mestre Capixaba, uma das maiores referências em capoeira do mundo, vai realizar um curso do esporte durante o evento. De 16h às 17h30 aula será voltadas às crianças e adolescentes. Mais tarde, de 18h às 20h, é vez dos adultos.

“O evento é uma ótima oportunidade de interação entre os alunos. Além de ser uma excelente chance de apreender mais sobre capoeira com um dos maiores nomes do esporte no mundo, o Mestre Capixaba, que tem uma bagagem enorme, são cerca de 50 anos na prática da capoeira. Um momento ímpar para os amantes do esporte em Guarapari.”, ressaltou Mestre Cota.

No domingo (04), a partir das 10h da manhã, haverá graduação de novos alunos, troca de cordas e apresentações com mestre convidados.

Inscrições podem ser feitas durante o evento, que acontece na quadra da Escola Máxime, na Praia do Morro.

Informações através do telefone: (27) 99517-4397.