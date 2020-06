Uma empresa de reciclagem do bairro Aeroporto, em Guarapari, foi vítima de um homem encapuzado na madruga de ontem. O proprietário do local, Matheus Costa, disse que os funcionários só perceberam o furto, ao chegarem para trabalhar hoje.

“Ele aparentemente entrou sozinho. O furto foi às 6h da manhã de domingo. Ele estava encapuzado, pulou o portão e levou furadeira, lixadeira, esmerilhadeira, entre outros objetos de valor. Os funcionários só repararam que os objetos teriam sido furtados, quando procuraram o maquinário para usar e não encontraram”, disse o proprietário.

O comerciante pede ajuda da população, para recuperar os objetos furtados, e se o criminoso for reconhecido, que o cidadão possa contribuir, denunciando para a polícia.

“O furto em si já nos causa revolta. Acho que já é a segunda vez que ele faz isso. Não podemos ficar perdendo nossos materiais de trabalho assim. As pessoas podem entrar em contato com a empresa, ou com a polícia”, completa Matheus.

Telefone da empresa para denúncia: 3262-7531