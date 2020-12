Aconteceu, na manhã desta quinta-feira, por volta das 5 horas e 40 minutos, um acidente na BR-101 que envolveu um caminhão, um carro de passeio e uma van que transportava pessoas vindas de Minas Gerais, o incidente ocorreu na altura de Jabaquara, em Anchieta.

Até o momento, pelas informações que foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guarapari, 12 pessoas sofreram ferimentos leves e estão sendo encaminhadas para hospitais da região por equipes do Samu. A maior parte dos feridos são os que estavam na van.

Por enquanto a pista continua interditada no km 354,5 e a expectativa é que seja liberada logo, já que as informações eram de que seria por volta das 10 horas, a interdição já dura mais de 4 horas.

Atualizações: Segundo as informações que chegaram da PRF, o total de feridos foi de 23, sendo 15 com ferimentos leves e 8 graves. Segundo o órgão, o acidente aconteceu pois o condutor do veículo de passeio teria ultrapassado a carreta pela contramão e batido de frente com a van, que perdeu o controle e bateu na carreta.

A rodovia foi liberada por volta das 10 horas, afirmou a Eco101, empresa responsável por esse trecho da BR, porém, segundo a PRF, até por volta das 10 horas e 30 minutos a rodovia funcionava no sistema siga e pare.

A matéria será atualizada assim que surgirem mais informações sobre o acidente e os feridos.