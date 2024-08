A Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec-ES) iniciou os testes do Sistema Defesa Civil Alerta, uma nova tecnologia do Governo Federal que visa emitir alertas precisos de emergências climáticas via cell broadcast para pessoas em áreas de risco.

O primeiro teste acontece neste sábado (10) em Cachoeiro de Itapemirim. Desenvolvido em parceria com a Anatel e operadoras de telefonia móvel, o sistema visa complementar as ferramentas atuais de alerta, informando sobre eventos como alagamentos, deslizamentos e vendavais.

A tecnologia cell broadcast permite o envio simultâneo de mensagens para todos os celulares conectados às torres de telefonia de uma área de risco, sem necessidade de cadastro prévio. Durante o teste, uma mensagem pop-up será enviada aos dispositivos móveis em Cachoeiro de Itapemirim, interrompendo qualquer atividade em andamento nos aparelhos. É importante destacar que se trata apenas de um teste, sem previsão de eventos climáticos extremos na data.

O objetivo é garantir que a população receba orientações claras e rápidas em situações de emergência, ajudando a prevenir e mitigar os danos causados por desastres naturais. Esse sistema se torna essencial em regiões propensas a alagamentos, enxurradas, e outros fenômenos climáticos.

Com informações: Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros Militar-ES