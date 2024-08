O projeto social Força Feminina está com inscrições abertas para aulas gratuitas de defesa pessoal. O período de inscrições teve início nesta quinta-feira (08) e vai até o próximo dia 16. As aulas são destinadas às mulheres cis e transgênero, a partir dos 16 anos de idade.

A iniciativa tem patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC), e funcionará até junho de 2025. Todas as turmas estão com vagas abertas e as aulas terão início no dia 14 de setembro, nos núcleos da Serra e de Vitória.

As aulas práticas de defesa pessoal, com duração de duas horas e meia por semana, serão ministradas pela mestra de Taekwondo Manuela Feliz. Além disso, as participantes terão acesso a rodas de conversa com profissionais especializados, que abordarão temas como violência de gênero, feminismo, machismo, maternidade e mercado de trabalho.

O Força Feminina é um projeto social da Associação de Taekwondo da Grande Vitória, idealizado e desenvolvido pela mestra Manuela Feliz e a faixa preta de taekwondo Andiara Caneo. O objetivo é contribuir para a prevenção dos casos de violência contra a mulher a partir de aulas de técnicas de defesa pessoal e rodas de conversa com profissionais das áreas de psicologia, direito e com ativistas de movimentos sociais, oferecendo rede de apoio à comunidade feminina dos municípios contemplados.

Como se inscrever

Para se inscrever, as interessadas devem preencher o formulário no link a seguir: https://forms.gle/gNU8iqChM4d7Df6GA. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (27) 99755-4084.

Serão priorizadas mulheres em vulnerabilidade social, negras, indígenas, mães solo, Pessoa com Deficiência (PcD) e LBT’s (lésbicas, bissexuais e transexuais). Para mais informações, siga o Instagram do projeto: @ffdefesapessoal.

Serviço:

Projeto Social Força Feminina

QUEM PODE SE INSCREVER?

– Mulheres cis e transgênero, a partir dos 16 anos de idade, que residem em Vitória ou Serra.

INÍCIO DAS INSCRIÇÕES: 08/08/2024 a 16/08/2024

RESULTADO: 19/08/2024

LOCAIS E INÍCIO DAS AULAS: 19/09/2024

SERRA – Clube AEST

Endereço: Rodovia ES-010, Km 8.5 s/n – Manguinhos, Serra – ES, 29173-037

Horário: Sábados, às 9h

Será ofertado ônibus saindo do Terminal de Jacaraípe até o local

CENTRO DE VITÓRIA: Centro MF

Endereço: Rua Coutinho Mascarenhas, 19 – Centro, Vitória – ES, 29015-310

Horário: Sábados, às 14h

WHATSAPP PARA CONTATO:

Projeto Social Força Feminina – (27) 99755-4084