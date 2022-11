Uma escola que mostra a cada dia o seu diferencial. Assim tem sido a caminhada educacional da escola Maxime de Guarapari. Na semana passada, a escola realizou mais uma edição do projeto chamado “Respeitando as Diferenças”, que envolve as crianças atendidas pela associação Pestalozzi de Guarapari.

Professora. O projeto, idealizado pela saudosa professora Thayza Maura Coelho Eulálio de Souza, que era esposa do diretor Luiz Henrique, e tem o objetivo de conscientizar e educar os alunos do Maxime com relação as diferenças e singularidades das crianças com necessidades especiais. Veja o vídeo de como foi esse lindo dia de integração.