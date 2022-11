A Ideally Construtora realizou no último sábado (19), a entrega das chaves do Edifício Rene Rabello, localizado no conhecido Beco da Fome, no centro de Guarapari. Mais um empreendimento entregue pela Ideally, que se destaca na cidade e na praia das Castanheiras com uma localização privilegiada.

“A sensação é de dever cumprido em meio aos desafios que passamos no Brasil. E conseguimos entregar no prazo e no padrão que a gente gosta. A localização do Rene Rabello é única, numa área nobre no coração de Guarapari”, destacou o empresário da Ideally Construtora, Rodolfo Mai.

Empregos. O edifício começou a ser construído em julho de 2019 e no período das obras foram gerados em média 110 empregos diretos. O prédio possui 55 apartamentos, 1 cobertura e 7 lojas. São 19 andares construídos, sendo 14 de apartamentos e os demais de garagem. A área de lazer é completa e tem vista direta para o mar.

Tecnologia. O edifício Rene Rabello tem tecnologia de última geração com tomadas para carregamento de veículos elétricos. Foi implantado sistema de isolamento acústico no prédio e o mesmo foi preparado para instalação de sistema de energia solar nas áreas comuns. Sua fachada tem design moderno feita com ACM e vidro espelhado, que reflete a natureza em toda sua extensão.

Arquitetura. O acesso ao prédio fica no Beco da Fome, que foi reformado pela construtora. O hall de entrada recebeu uma belíssima obra de arte da artista plástica Vivian Chiabai, feita exclusivamente para a Ideally Construtora valorizando os ícones de Guarapari, a pedido da arquiteta Iasmin Mai, diretora da construtora.

Recepção. Os clientes foram recepcionados com um café da manhã especial. Estiveram presentes no evento a diretoria da Ideally Construtora, a equipe administrativa, o mascote “Jotinha” e convidados.

Cada proprietário recebeu um kit contendo as chaves, caneta e um cartão com QR code para acessar o manual do proprietário. Além de presentes como kit para queijos, guarda-sol e ecobag da construtora e um voucher de jantar em restaurantes da cidade.

O que dizem os clientes:

O empresário Moacir Lellis e sua mulher Luciana Lellis, já gostavam do Centro de Guarapari e investiram em uma unidade do novo empreendimento da Ideally Construtora. “Nós gostamos do Centro pela praticidade de fazer compras, ir à feira e optamos por fazer negócios com a Ideally. Quero parabenizar a Ideally pela qualidade no trabalho e acabamento do apartamento, além do carinho que a equipe nos atendeu”, ressaltou Moacir.

A empresária Sauana Alves, moradora de Domingos Martins, vai se mudar para Guarapari após ter comprado o apartamento. “Subir e descer a serra não ficou muito prático. E nós estamos ampliando a empresa de cosméticos na BR 101, por isso decidimos vir morar em Guarapari. Eu estou muito feliz com o resultado do trabalho da Ideally”, concluiu a empresária.

Wagner Gomes e a família são de São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Eles escolheram Guarapari como casa de praia da família. “Nós acreditamos na Ideally como construtora que é referência em Guarapari, gostamos muito do apartamento. E a intenção no futuro é vir morar em Guarapari”, destacou Wagner.