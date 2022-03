O vereador Izac Queiroz subiu a tribuna da Câmara Municipal de Guarapari na tarde desta quinta-feira (3), para fazer apontamentos de várias situações da cidade. Ele começou o discurso dizendo que “Estamos vivendo um caos na cidade”, citando a falta de médicos, profissionais de saúde e de materiais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e nas unidades de saúde.

Ainda durante seu discurso, Izac reclamou de Unidades de Saúde em locais inadequados com pagamento de aluguel. Citou o mercado rural que embora tenha sido inaugurado, não está atendendo corretamente aos feirantes. Citou as obras da escola Costa e Silva que “se arrasta por anos”, disse ele.

O vereador Falou sobre as ordens de serviços das creches que são assinadas e não iniciadas entre outras obras mal executadas pela prefeitura. Ainda de acordo com ele. “Se não bastasse tudo isso nós ainda temos uma investigação na Gaeco, que envolve agentes políticos e empresários”, disse ele citando também a morte do empresário Thiago Nossa. Confira o discurso na integra.