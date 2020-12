O ano de 2020 será encerrado pela tríplice coroa da astronomia, pois, nesta segunda-feira (14), irão ocorrer de forma quase simultânea um eclipse solar total, a passagem de um cometa e uma chuva de meteoros, a última vez que um evento deste tamanho ocorreu nos céus observáveis da Terra foi há 72 anos, em 1948.

O eclipse solar total será visto principalmente por habitantes do Chile e da Argentina, no entanto, no Brasil ele poderá ser visto de maneira parcial. É de extrema importância que não se olhe diretamente para o sol, na tentativa de observar o fenômeno, visto que pode causar danos permanentes na visão, o recomendado é que se utilize algum tipo de filtro ou lente que proteja as córneas.

Já o cometa, nomeado de Erasmus, será visível a olho nu, porém nem tão facilmente quanto o eclipse, sendo observado de maneira mais fácil pelas pessoas que estiverem com equipamentos astronômicos específicos.

Sobre a chuva de meteoros, este raro fenômeno irá alcançar o pico por volta do amanhecer desta segunda-feira, contando com mais de 150 meteoros multicoloridos por hora e, novamente, será mais facilmente observado pelas pessoas que possuírem equipamentos astronômicos.