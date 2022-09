Na tarde de ontem (14), o candidato à presidência da república, José Maria Eymael, do partido Democracia Cristã (DC) esteve em visita ao Espírito Santo e se reuniu com apoiadores e lideranças em Cariacica.

Ele conversou com apoiadores, correligionários e atendeu a todos com muita educação, explicando seu projeto para um país melhor. Em rápida entrevista ao portal 27, o candidato falou um pouco sobre sua experiência na vida pública

“Em 60 anos de vida pública sou o candidato da Constituinte. Desejo construir uma sociedade justa, uma sociedade livre e quero ser presidente da república para servir aos brasileiros, como servi na Constituinte”, explicou ele lembrando que é um dos nomes que participaram da formação de nossa Constituição.

Uma das lideranças mais importantes deste país e liderança do DC falou sobre um ponto importante para desenvolver a economia do país e do Espírito santo. “Turismo é um grande fator de desenvolvimento econômico e social. E será uma de muitas outras prioridades que merecem atenção em nosso projeto para um país melhor”, finalizou.