Mais 15 homens do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) saíram, na manhã desta segunda-feira (06), de Vitória rumo ao Rio Grande do Sul. Os militares se unirão aos outros 11 bombeiros que chegaram ao Rio Grande do Sul na manhã de domingo (05) para atuar na busca e resgate das vítimas das chuvas que atingem o Estado. A saída da tropa foi acompanhada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, que desde o primeiro momento autorizou a mobilização da tropa capixaba.

“O capixaba sempre foi solidário e não poderia ser diferente neste momento de sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. Por termos um Corpo de Bombeiros e Defesa Civil muito bem equipados, isso nos permite atender as demandas locais com excelência e também ajudar os nossos irmãos que sofrem em outros estados. Somos o 5° maior efetivo deslocado para o Sul e estamos à disposição para fortalecer ainda mais esse trabalho. Estamos indo equipados com barcos e também com equipamentos para o tratamento de água”, afirmou o governador.

Os bombeiros saíram do Quartel do Comando-Geral dos Bombeiros, em Vitória, no início da manhã e a previsão é que a viagem dure dois dias. Esta equipe é composta por especialistas em desastres e mergulhadores, integrantes do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd) do CBMES. O comboio está levando três estações móveis de tratamento de água, cada uma capaz de filtrar 1.500 litros de água por hora. O equipamento transforma a água imprópria em água potável, para consumo humano.

“O governador Renato Casagrande desburocratizou o envio de apoio, dando autorização permanente de mobilização para atender nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O envio de tropas de outros estados está sendo coordenado pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), para que os recursos cheguem dentro da necessidade. O Espírito Santo é está entre os Estados com o maior número de militares apoiando o Rio Grande do Sul e estamos a postos, para auxiliar no que for necessário”, declarou o comandante-geral do CBMES, Coronel Alexandre Cerqueira.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Eugênio Ricas, reforçou que este é o quinto maior efetivo do País enviado para a região Sul. “O Espírito Santo é um estado pequeno geograficamente, mas somos grandes em capacitação, somos grandes em solidariedade. Nosso Estado está à disposição para ajudar no que for necessário. Temos uma equipe altamente capacitada para atuar em desastres e, com certeza, nossos bombeiros prestarão um grande apoio neste momento difícil do Rio Grande do Sul”, destacou.

Primeira equipe já está atuando

O grupo de 11 militares que chegou ao Rio Grande do Sul neste domingo (05) já está atuando. Os bombeiros capixabas foram designados para auxiliar no resgate de famílias ilhadas na cidade de São Leopoldo, em apoio aos militares do 2ª Batalhão do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Os bombeiros capixabas utilizam embarcações e equipamentos próprios.