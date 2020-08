A Unopar Guarapari, faculdade líder em educação e pioneira no ensino a distância, irá retomar as aulas nesta semana, e para receber os novos alunos está oferecendo preços incríveis, com descontos que podem chegar até 100% da mensalidade. A instituição, que funciona dentro do colégio Maxime, está em Guarapari há mais de 4 anos, e nesse tempo já formou diversas turmas.

Agora, em mais uma ação para combater a pandemia, e continuar lutando por uma educação acessível e de qualidade, a Unopar está disponibilizando os cursos de forma online, com uma plataforma otimizada para que seja de fácil acesso e com tutores online e aulas ao vivo, para que possam ser assistidas de qualquer lugar.

Além disso, a faculdade também oferece o material para download, dessa forma até quem não possui conexão estável com a internet, poderá estudar. Todos os cursos EAD são reconhecidos pelo Ministério da Educação e os diplomas dos cursos a distância são iguais aos presenciais.

A Unopar oferece descontos de 20% para:Servidores públicos, Conveniados ao Cartão de Todos, Empresas conveniadas ao CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). As pessoas que realizaram ENEM nos últimos anos também garantem um desconto de 10% e dependendo da pontuação, esse desconto pode chegar até 100%.

Marcella Lucci, coordenadora da Unopar de Guarapari, comentou sobre tudo que a instituição está fazendo para ajudar, “Muitas vezes a gente acha que é caro fazer uma faculdade, mas nós trabalhamos para tornar isso cada vez mais acessível, nossos tutores dão todo o suporte que o aluno precisa, a secretaria funciona em horário normal, é tudo claro, de forma segura e online”.

Contatos. As aulas começam no dia 10 de agosto e as matriculas podem ser feitas através do número (27) 99527-7373. Fique por dentro das novidades da Unopar pelo Instagram: @unoparguarapari ou pelo Facebook: Unopar Guarapari

Por João Pedro Barbosa, estagiário.