Após assumir a presidência do partido Avante em Guarapari, o deputado estadual Carlos Von recebeu um pedido de reunião do ex-presidente Max Júnior e dos pré-candidatos a vereadores. O pedido foi aceito e a reunião aconteceu na noite de ontem (6) e contou com a presença de alguns pré-candidatos e também de assessores do deputado.

Presidência. Durante a reunião, o deputado foi questionado por uma pré-candidata porque ele assumiu a presidência do partido sem anunciar aos demais pré-candidatos. Ele respondeu que o fez porque precisava estar garantindo a sua pré-candidatura a prefeito de Guarapari, devido a algumas situações de bastidores que poderiam acontecer antes das eleições.

Outro pré-candidato pediu que o deputado reintegrasse o antigo presidente Max Júnior, como membro do novo diretório, para que o mesmo auxiliasse durante o processo eleitoral, até porque ele conta com a confiança de todos pré-candidatos.

Reunião. O deputado afirmou que irá sentar com Max Júnior para avaliar esse pedido e reforçou que todos os pré-candidatos do partido podem ficar tranquilos, pois nunca teve interesse em interferir na chapa de vereadores e irá colocar também um de seus assessores mais experientes, para cuidar de toda documentação da chapa de vereadores.

A reunião seguiu com mais alguns debates sobre o cenário eleitoral e a possibilidade do Avante fazer de dois a três vereadores e também as chances de Von ser bem-sucedido durante as eleições. Outros pré-candidatos também usaram a palavra para se expressar sobre a união do partido.

Diretrizes. Ao final da reunião o ex-presidente Max Júnior, falou ao Portal 27. “Quero agradecer a presença do grupo Avante e a presença do deputado. Pudemos fazer algumas ponderações sobre o que está acontecendo nos bastidores da política e graças a Deus, as coisas vão se acertando, se alinhando, e vamos ter uma conversa com o deputado, para definir algumas diretrizes futuras do partido”, disse Max.

“Vamos disputar a eleição em Guarapari para prefeito”

Ao Portal 27 o deputado estadual Carlos Von ressaltou a união. “Foi muito bom encontrar uma parte dos pré-candidatos do Avante e a mensagem que a gente passou é que unidos nós somos fortes e podemos ir longe. Temos um grupo forte e podemos fazer, na minha opinião, até três vereadores e tenho certeza que nós vamos construir o partido nesse sentido e caminhar unidos nessa eleição”, afirmou.

Confirmado. O deputado, que agora é o presidente do Avante, finalmente confirmou que é pré-candidato a prefeito de Guarapari. “Eu evitei ao máximo de falar sobre política durante essa pandemia, até em respeito à população, mas agora chegou o momento realmente da gente se posicionar e nós somos pré-candidatos sim e vamos disputar a eleição em Guarapari para prefeito”, finalizou.