A partir do próximo sábado (14), acontece a tradicional Festa da Cidade de Guarapari, com Ação Cidadã, das 09 às 15h, no pátio da igreja Sagrada Família, e contará com diversos serviços oferecidos pelas Secretarias de Saúde (Semsa) e Trabalho e Assistência Social (Setac).

E nos dias 18, 19 e 20, grandes atrações nacionais estarão animando a Festa da Cidade. Na quarta-feira (18), às 21h muito pagode com o grupo Molejo, às 23h grande show sertanejo com João Neto e Frederico, e no dia 19, dia do aniversário de Guarapari, Santa Missa às 18h, e logo após, muito louvor com a banda paulista Vida Reluz, e o rock brasileiro também está na programação, na sexta (20), às 23h, será a vez do rock do Barão Vermelho, agitar a festa.

Confira a Programação:

Ação Cidadã em comemoração aos 133 anos de emancipação política de Guarapari

Sábado (14), das 09h às 15h. Serão disponibilizados serviços de saúde como aferição de pressão e glicose, atendimento médico, pesagem do bolsa família, orientação de saúde bucal, nutrição, saúde mental, vacinação Antirrábica para cães e gatos, adoção de animais, medicação com receita, testes rápidos para sífilis, hepatites B e C e HIV.

Além disso, serão oferecidos atendimentos da assistência social, como orientação jurídica, Procon, auxílio para solicitação do BPC/LOAS. Também serão distribuídas 60 senhas para atualização do Cadastro Único, 100 senhas para emissão de carteira de identidade, 2ª via de certidão e 1ª via de CPF. Durante a ação, também haverá encaminhamento para cursos, orientações sobre o mercado de trabalho, bazar de roupas e serviços de beleza.

Local: No pátio da Igreja Sagrada Família, na Praia do Morro.

Shows e Missa festiva:

Quarta-feira (18), às 21h – Molejo

Quarta-feira (18), às 23h – João Neto e Frederico

Quinta-feira (19), às 18h Missa Festiva, 19h show com a Banda Vida Reluz

Sexta-feira (20), às 23h – Barão Vermelho.

Local: Área de eventos, ao lado da Igreja Sagrada Família, na Praia do Morro.