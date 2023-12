Há mais de 15 anos, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Direta e Indireta e do Poder Legislativo do Município de Guarapari (Sintrag) tem promovido uma festa que se tornou marca registrada no calendário dos filiados. Este ano, a comemoração está marcada para o próximo domingo (17), a partir das 12h, no cerimonial Recanto Nascer das Águas, bairro São José.

Confraternização. Thiago Magno, presidente do Sintrag, destaca a importância da festa como uma forma de confraternização e agradece a presença constante dos filiados: “A luta sindical diária em prol de melhorias é o que importa para o sindicato e para os filiados. A festa é a cereja do bolo que damos todo ano com muito carinho ao filiado e seu acompanhante como forma de confraternização.” Com a expectativa de receber mais de mil pessoas, a festa Sintrag promete ser um sucesso.

Atrações. Destinado exclusivamente aos filiados e seus acompanhantes, o evento terá dois palcos e piscina liberada. A celebração contará com oito atrações musicais que prometem animar o público durante as oito horas de duração da festa.

Os artistas que compõem o lineup deste ano são: Rogério do Cavaco, Sulinho, Beto Moreno e Marcy, Marcos e Mateus, Junior e Max, contando com a participação de MC Yaggo e DJ Tonny. O ápice da noite ficará por conta da Banda Cataguases, que promete agitar os presentes com o show principal.

Serviço

Festa Sintrag 2023

Data: 17 de dezembro (domingo)

Horário: a partir das 12h

Local: Recanto Nascer das Águas – Rua Geraldo Gama, 57, bairro São José