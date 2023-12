Durante a cerimônia de reinauguração da Escola Municipal Presidente Costa e Silva, na última quinta-feira (07), o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães falou sobre a inauguração do Hospital Cidade Saúde Dr. Luiz Buaiz. Segundo ele, a estrutura está finalizada e a previsão é de que o hospital comece a funcionar em janeiro.

“A estrutura está pronta e no momento estamos em conversação com o Governo do Estado, que irá assumir o local, e a secretária de Saúde, Alessandra Albani, trabalhará a partir de janeiro com o HIFA, que tem um convênio com o estado e fará a gestão do hospital.”

Gestão. Em março, o prefeito Edson Magalhães sancionou a lei que amplia o convênio com o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) e atribui a gestão do Hospital Cidade Saúde Dr. Luiz Buaiz à instituição.

“No mês de janeiro nós vamos começar a trabalhar a transferência do HIFA para podermos inaugurar, e na semana seguinte já queremos que os serviços hospitalares estejam à disposição da população”.

Serviços. O novo Hospital Cidade Saúde oferecerá atendimentos de clínica médica, pediatria, maternidade, cirurgias, enfermaria, UTI, ortopedia, traumatologia, cardiologia e pneumologia.

Previsão anterior. Em junho deste ano, o prefeito afirmou que o Hospital Cidade Saúde estaria em funcionamento no mês de novembro. Segundo ele, a obra do hospital seria finalizada entre julho e setembro, e a população passaria a ser atendida em novembro.