O artista multimídia Marcelo Moryan brilhou no 9º Festival Internacional Brasília Photo Show, conquistando um total de cinco medalhas em diferentes categorias. Sua participação incluiu duas medalhas de platina, posicionando-o em segundo lugar, nas categorias “Documental” e “IA – Inteligência Artificial”, além de três Menções Honrosas nas categorias “Montagem” e “Inteligência Artificial”.

Conquistas. Com uma incrível coleção de 21 fotos selecionadas para a final, todas agora em exposição no prestigiado MAB – Museu de Arte de Brasília, Marcelo Moryan se destaca como um dos grandes vencedores do evento. Entre os cinco participantes que mais foram agraciados com medalhas, ele expressou sua satisfação com o resultado: “Foi a minha melhor participação no Festival. Até aqui já ganhei quatro Platinum, uma Estatueta e dez Menções Honrosas.”

Essas conquistas representam um marco significativo para Moryan, elevando sua posição no ranking do evento. Com uma atual classificação em 17º lugar dentre 330 fotógrafos pontuados, ele antecipa uma ascensão notável este ano: “Este ano devo subir bem no ranking, minha atual classificação é 17º em um total de 330 fotógrafos que conseguiram pontuar… isso sem falar que são mais de 95.000 fotos enviadas ao Maior Festival de Fotografia da América Latina.”

Orgulhoso de seu trabalho e determinado a alcançar novos patamares, Marcelo Moryan encara essa premiação como um reconhecimento de sua dedicação e talento no universo da fotografia.