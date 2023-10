Um jovem de 21 anos morreu após ser baleado durante uma discussão na Praia do Morro, em Guarapari. O crime aconteceu no último sábado (7) e foi captado por uma câmera de segurança. A vítima, identificada como Rafael de Oliveira Gianizeli, entrou em luta corporal com o atirador e não resistiu aos ferimentos.

Discussão. O confronto ocorreu na Rua Sevilha e teve início quando o suspeito se aproximou da vítima, que estava na calçada. A discussão escalou rapidamente, e o atirador efetuou disparos contra o jovem. Apesar de ferido, Rafael continuou lutando contra o agressor. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou socorro à vítima, mas Rafael não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Até o momento, a polícia não conseguiu determinar a motivação por trás da discussão. A Polícia Militar realizou buscas, porém nenhum suspeito foi encontrado. As investigações estão sob a responsabilidade da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Guarapari.

Grande quantidade de drogas são apreendidas pela Polícia Militar

O final de semana em Guarapari foi marcado por uma série de operações policiais que resultaram na apreensão de drogas e na prisão de suspeitos envolvidos em crimes relacionados ao tráfico e ao roubo.

Sábado. No sábado à tarde, militares detiveram dois indivíduos em flagrante de tráfico de drogas. Os policiais foram acionados por um colega de folga que flagrou um menor de idade escondendo entorpecentes em um terreno baldio no bairro Santa Rosa. Durante a busca, as autoridades encontraram 28 pedras de crack, 40 buchas de maconha, cinco pedaços de maconha e a quantia de R$1.152,50 em espécie. Os dois indivíduos foram detidos e são menores de idade.

Durante a noite, uma denúncia levou a equipe policial ao bairro Kubitschek, onde um suspeito conhecido por envolvimento com o tráfico estava utilizando uma residência para estocagem e distribuição de drogas. Os militares foram até o local e viram um indivíduo saindo do imóvel em atitude suspeita. Na abordagem, foram encontrados 500 pinos e duas porções grandes de cocaína, 17 buchas de maconha, duas pedras médias de crack, uma balança de precisão, R$407,00 em dinheiro e uma televisão LG produto de furto.

Domingo. Na madrugada de domingo (8), por volta das 3 horas da manhã, uma dupla de policiais patrulhando o bairro Kubitschek encontrou, na rua Dom João VI, uma sacola contendo 83 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha e diversos pinos preparados para serem embalados. Nenhum suspeito foi detido no local.

Ainda no domingo, uma equipe da Força Tática do 10º Batalhão recebeu informações sobre um indivíduo escondendo drogas em um bar no bairro Portal Club. Os militares foram ao local e abordaram o suspeito. Durante a operação, foram encontrados 1.243 pinos de cocaína, 52 pedras de crack, um invólucro contendo uma substância desconhecida e R$195,00 em dinheiro. O suspeito é menor de idade e já havia sido apreendido no sábado pela mesma infração.

Todos os materiais apreendidos e os indivíduos detidos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari.