Moradores de diversos bairros de Vila Velha passaram a contar com uma nova facilidade no deslocamento diário por meio do Sistema Transcol. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) implementou a integração temporal gratuita para seis linhas de ônibus, permitindo que os passageiros cheguem ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Jabaeté, na Região 5, sem a necessidade de pagar uma nova tarifa e sem precisar passar pelo Terminal de Itaparica.

A alteração conecta as linhas 609, 613, 619, 659, 669 e 672 diretamente aos itinerários dos coletivos 653 e 654, responsáveis pelo atendimento na região do CRAS.

Como Funciona a Integração

Para usufruir da gratuidade no segundo trecho, o passageiro deve embarcar em uma das seis linhas de origem, descer ao longo da Rodovia do Sol e realizar o transbordo para a linha 653 (que faz o trajeto Terminal Itaparica/Bairro Normília via Ulisses Guimarães) ou para a linha 654 (entre o Terminal Itaparica e Lagoa Jabaeté, via Avenida Amaral Peixoto).

O prazo limite para a contagem da integração temporal é de 90 minutos, contados a partir do primeiro embarque realizado na linha inicial ou em qualquer terminal do sistema. Se a segunda viagem ocorrer dentro desse intervalo, nenhuma tarifa adicional será cobrada no cartão de embarque.

Beneficiados e Consulta de Linhas

A iniciativa atende diretamente moradores de localidades como Balneário Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Ponta da Fruta e Village do Sol, otimizando o tempo de viagem daqueles que buscam atendimento nos serviços de assistência social do município e reduzem o fluxo de deslocamentos obrigatórios pelos terminais troncais.

A Ceturb-ES lembra que a relação completa de conexões temporais disponíveis em todo o Sistema Transcol pode ser consultada de forma online. Para verificar as opções, o usuário deve acessar o site oficial da companhia, clicar no banner Integra GV localizado no topo da página, inserir o número da linha desejada e conferir as combinações ativas.