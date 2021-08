Multimídia, multifacetado, multipremiado. Esse é Marcelo Moryan, fotógrafo e publicitário que a cada dia conquista mais prêmios em sua longa carreira, que já está próxima dos 30 anos. Esse mineiro, radicado no ES, está sempre participando de concursos, mostras e exposições pelo mundo, esse artista multimídia, como ele gosta de ser chamado, acaba de conquistar mais um prêmio para sua já extensa prateleira.

São Paulo. Moryan foi selecionado entre mais de 900 fotógrafos para ter uma de suas fotografias expostas no metrô de São Paulo na exposição “ABCclick no Metrô de São Paulo”. “A minha foto foi a nona mais votada, com o tema arquitetura urbana. Além da exposição física, minha foto também estará presente na exposição virtual e nas redes sociais do metrô de São Paulo. Estou muitíssimo feliz e agradeço a todos que me apoiam e também ao portal 27 por valorizar os artistas e profissionais locais”, disse ele.

Paraty. A foto selecionada é uma cujo título é “Reflexo da História”, uma imagem da cidade de Paraty no Rio de Janeiro. Mais uma linda imagem que só Moryan sabe fazer. E para abrilhantar ainda mais esta premiação, lembramos que hoje se comemora o Dia Internacional da Fotografia. E ele aproveita para relembrar a caminhada.

“Sempre fui de dar pequenos grandes passos em direção aos meus objetivos e hoje dei um grande salto. Estou emocionado, agradeço carinhosamente a cada um que me incentiva. Obrigado de coração. É um prêmio para o Espírito Santo, é um prêmio para Guarapari”, disse.

Exposição. Assim, neste dia 19 de agosto, as 30 fotos selecionadas pela Votação Popular estarão expostas virtualmente no site da ABCclick, nas redes sociais do Metrô de São Paulo, como também presencialmente apresentadas na Estação República do Metrô SP, ficando até dia 30 de setembro de 2021. A abertura do evento terá transmissão ao vivo.

Você acompanhar a transmissão da ABCclick por aqui:

https://www.facebook.com/ fotoclubeabcclick

https://www.youtube.com/user/ FotoclubeABCclick

Programação:

13h50 – Abertura da sala de aula (via Zoom) – solicite o link para participar

14h00 – Momento histórico do dia 19 de Agosto de 1839

14h20 – Apresentação do Sistema de Votação Popular do site do ABCclick

14h30 – Vídeo da Exposição Fotográfica ABCclick no Metrô SP – (Arquitetura Urbana)

14h40 – Apresentação das fotos classificadas (31ª a 88ª posição) – Conversa com fotógrafos selecionados

15h30 – Apresentação das 30 fotos selecionadas (1º a 30º) – Conversa com fotógrafos selecionados

17h00 – Encerramento